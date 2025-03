Illegale Prostitution in einem Wörishofer Hotel

Die Polizei wurde am Dienstagabend verständigt, dass in einem Wörishofer Hotel Prostituierte ihre Dienste anbieten. Im Hotelzimmer trafen die Beamten vier Frauen an. Bei einer freiwilligen Durchsuchung fanden die Polizisten unterschiedlichste Utensilien sowie eine größere Menge an Bargeld. Die vier Frauen wurden angezeigt und mussten Sicherheitsleistungen hinterlegen. (mz)

