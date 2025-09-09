Bad Wörishofen im Ausnahmezustand: Tausende feiern beim spektakulären Entenrennen und Kunsthandwerkermarkt

Die Kneippstadt im Ausmahmezustand: Kunsthandwerkermarkt, Entenrennen und verkaufsoffener Sonntag lockten am Wochenende bei herrlichem Spätsommer-Wetter viele tausend Besucherinnen und Besucher nach Bad Wörishofen. So gab es an zwei Tagen entlang der Flaniermeile zeitweise kein Durchkommen mehr und auch Parkplätze waren Mangelware. Man sah nur gut gelaunte Menschen, die sich an den vielfältigen und mit Hand gefertigten Objekten erfreuten und auch in Kauflaune waren. Und was Bürgermeister Stefan Welzel besonders guthieß, „dass viele Besucher mit dem Drahtesel nach Wörishofen strampelten und so einen Verkehrsinfarkt vermieden haben“.

