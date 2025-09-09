Icon Menü
Bad Wörishofen im Ausnahmezustand: Tausende feiern beim spektakulären Entenrennen und Kunsthandwerkermarkt

Bad Wörishofen im Ausnahmezustand: Tausende feiern beim spektakulären Entenrennen und Kunsthandwerkermarkt

Die Kneippstadt verwandelt sich an einem sonnigen Wochenende in eine Bühne für ein Kunst und einen besonderen Wettbewerb.
Von Franz Issing
    Fleißarbeit vor dem Start: Kinder packten die Renn-Enten vor dem Start aus und machten sie bereit.
    Fleißarbeit vor dem Start: Kinder packten die Renn-Enten vor dem Start aus und machten sie bereit. Foto: Franz Issing

    Die Kneippstadt im Ausmahmezustand: Kunsthandwerkermarkt, Entenrennen und verkaufsoffener Sonntag lockten am Wochenende bei herrlichem Spätsommer-Wetter viele tausend Besucherinnen und Besucher nach Bad Wörishofen. So gab es an zwei Tagen entlang der Flaniermeile zeitweise kein Durchkommen mehr und auch Parkplätze waren Mangelware. Man sah nur gut gelaunte Menschen, die sich an den vielfältigen und mit Hand gefertigten Objekten erfreuten und auch in Kauflaune waren. Und was Bürgermeister Stefan Welzel besonders guthieß, „dass viele Besucher mit dem Drahtesel nach Wörishofen strampelten und so einen Verkehrsinfarkt vermieden haben“.

