Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Im Frack den Flügel repariert: Startenor Jonas Kaufmann ist ein Tausendsassa

Startenor Jonas Kaufmann (links) mit seinem langjährigen Konzertpartner Helmut Deutsch, der ihn auch in Bad Wörishofen begleiten wird.

Plus Jonas Kaufmann wurde am Freitag in München gefeiert, nun kommt er zum Festival der Nationen nach Bad Wörishofen. Auch auf dem Oktoberfest singt er gerne.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Im Fußball spricht man ja gerne mal vom Unterschiedsspieler, wenn jemand gemeint ist, der zu jeder Zeit nötigenfalls alleine den Erfolg sichert. So wie Jonas Kaufmann, dessen Spielfeld aber die großen Konzertbühnen der Welt sind. Gerade erst wurde der Startenor frenetisch für seinen „Peter Grimes“ an der Staatsoper München gefeiert, gestern Abend war die letzte Aufführung. Da spielte in Bad Wörishofen gerade Klavier-Weltstar Igor Levit im Kursaal. Zuvor hatte Kaufmann den Verfassungsorden erhalten. Nun kommt Kaufmann nach Bad Wörishofen, als Höhepunkt eines schon jetzt legendären Festivals der Nationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen