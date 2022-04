Im Jubiläumsjahr gibt es wieder einen Kunstsommer in Bad Wörishofen

Kultur Neben dem Kunstsommer wird es heuer weitere besondere Ausstellungen geben.

Der Kunstverein der Kneippstadt Bad Wörishofen will nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie heuer wieder durchstarten. Immerhin gibt es ein Jubiläum zu feiern.

„Durch das ständige Hin und Her der Pandemie-Beschränkungen weiß man gar nicht mehr, ob und wann wir Veranstaltungen durchgeführt haben“, schreibt der Vorsitzende Harald Bos. Dass der Bad Wörishofer Kunstverein die Kultur aber auch in Pandemiezeiten hochgehalten hat, ist nicht vergessen. 2020 gab es noch den Kunstsommer später dann Mitglieder- und Gastausstellungen. Auch die Themenausstellung „So sollt ihr leben“ zum 200. Kneipp-Geburtstag konnte stattfinden.

Am 29. April steht die Jahresversammlung an. Dabei soll es auch um Personalveränderungen gehen, kündigt Bos an.

Die Mitgliederausstellung des Kunstvereins ist schon fest eingeplant

Dann gibt es heuer eine Menge Kunst. Die Mitgliederausstellung ist fest eingeplant. Sie soll vom 4. bis 19. Juni in den Kunstwerken stattfinden. Anmeldung werden bis zum 15. Mai angenommen.

„Viele Interessierte haben schon nach der nächsten Kunstausstellung, der Skulpturen-Ausstellung, in der Innenstadt Bad Wörishofens gefragt, sie werden sich freuen“, teilt Bos außerdem mit.

Ausschreibung für den Wörishofer Kunstsommer spätestens Anfang Mai

Der Kunstsommer 2022 wird stattfinden, vom 16. Juli bis zum 14. August auf Bad Wörishofens Kurpromenade. Wenn die Corona-Bedingungen es zulassen, soll es auch eine Vernissage geben, am 3. Juli am Kurhauspavillon.

Die Ausschreibung für den Kunstsommer erfolgt spätestens Anfang Mai, die Künstlerinnen und Künstler können sich dann bis zum 26. Juni anmelden.

Harald Bos ist der Vorsitzende des Kunstvereins Bad Wörishofen Foto: Markus Heinrich

Auch ein Jubiläum will noch begangen werden. Bad Wörishofens Kunstverein wird heuer 20 Jahre alt. „Dieses Jubiläum möchten wir im Rahmen einer offenen Jahres-Themenausstellung feiern“, kündigt Harald Bos an. Diese Ausstellung ist für die Zeit zwischen dem 3. und 18. September geplant. Zunächst muss aber die zuletzt ausgefallene Jahreshauptversammlung abgehalten werden, am Freitag, 29. April, um 19 Uhr im Gasthof Adler in Bad Wörishofen.