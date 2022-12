Im Umweltbeirat von Bad Wörishofen wird Kritik laut

Plus Mitglieder des Gremiums in Bad Wörishofen fordern ein höheres Arbeitstempo. Es geht dabei auch um Freiflächen-Photovoltaikanlagen.

Der neue Umweltbeirat Bad Wörishofens fühlt sich mit seinem Auftrag in Teilen nicht ernst genug genommen. Die Kritik von Mitgliedern richtete sich bei der jüngsten Versammlung auch gegen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU), den Vorsitzenden des Beirats. Bei der Frage, was der Umweltbeirat denn tue, müsse er „sich schämen“, sagte Hannes Weber.