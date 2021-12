Bad Wörishofen

08:00 Uhr

Impfquote bleibt auch nach Sonderaktion in Bad Wörishofen niedrig

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen ist ab Januar täglich geöffnet. Auf diese Weise sollen 3500 Impfungen pro Woche möglich werden.

Plus Auch der zweite Corona-Sonderimpftag in Bad Wörishofen war ein Erfolg. Dennoch bleibt die Impfquote niedrig. Koordinierungsärztin Winkler warnt vor weiterem Abwarten.

Von Markus Heinrich

Der zweite Corona-Sonderimpftag in Bad Wörishofen war erneut ein Erfolg. Trotzdem gehört die Impfquote im Unterallgäu weiterhin zu den schlechtesten im Land. „Wir haben keine Ahnung, woran das liegt“, sagt die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler. Was sie aber sicher sagen kann: Auf Totimpfstoffe wie den von Novavax, der am Montag die entscheidende Hürde für die Zulassung genommen hat, sollten auch Impfskeptiker jetzt nicht warten.

