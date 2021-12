Impfzentrum Bad Wörishofen impft vorerst keine Kinder unter zwölf

Gesundheitsminister Holetscheks Impfturbo für Kinder zündet in Bad Wörishofen nicht. Die Unterallgäuer Koordinierungsärztin nennt Gründe.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will den Impfturbo für Kinder. Man habe die Impfzentren gebeten, möglichst schon ab dem 15. Dezember mit den Impfungen zu beginnen, teilte Bad Wörishofens früherer Bürgermeister mit. „Klar ist: Wir wollen für viele Kinder die erste Impfung noch vor den Weihnachtsferien ermöglichen!“, so Holetschek. Klar ist nun aber auch: Im Impfzentrum Bad Wörishofen wird das heuer nichts mehr.

Man wolle auch im Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu in Bad Wörishofen Kinderimpfungen anbieten, teilte das Landratsamt unserer Redaktion am Dienstag auf Nachfrage mit. „Allerdings wird dies in diesem Jahr nicht mehr möglich sein“, berichtet Behördensprecherin Sylvia Rustler. „Es wird aber bereits an einer Lösung gearbeitet.“

Oberste Priorität „hat die Sicherheit der kleinen Patienten“, sagt dazu die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler. Und um diese zu gewährleisten, benötige man Kinderärzte im Impfzentrum. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, betont Winkler. „Ob bei der Aufklärung von Eltern mit Kindern oder für den Fall, dass es zu Komplikationen kommt“ – ein Kinderarzt vor Ort sei unabdingbar, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Winkler habe deshalb mit Kinderärzten aus der Region Kontakt aufgenommen.

Koordinierungsärztin Carola Winkler sieht bei Kinderimpfungen die Kinderärztinnen und -ärzte als erste Ansprechpartner

Bis Kinderimpfungen im Impfzentrum möglich sind, sind laut Winkler die niedergelassenen Kinderärzte erste Anlaufstelle für Eltern, die ihre Kinder gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Das mache auch bei allen Kindern Sinn, die eine Vorerkrankung haben und deswegen geimpft werden sollen, wie aktuell von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Denn der eigene Kinderarzt kenne seine Patienten am besten, teilt das Landratsamt mit.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte zuvor den bevorstehenden Start der Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in Bayern begrüßt. Am Montag wurden erste Lieferungen des Impfstoffs an Deutschland erwartet. Man habe die Impfzentren gebeten, Sonderimpfaktionen oder Sonderimpftermine „so schnell wie möglich anzubieten“, teilte Holetschek mit.

Lesen Sie dazu auch

Holetschek: Impfzentren sollen gesonderte Impfangebote für Kinder zwischen fünf und elf Jahren machen

Holetschek weiter: „Wir haben die Impfzentren aufgefordert, gesonderte Impfangebote für Kinder von fünf bis elf Jahren und deren Familien zu initiieren und auch gesonderte Impfstraßen einzurichten.“ Die Ausgestaltung sei von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Die einen bieten Reihenimpfungen an mit Zeitslots“, zum Beispiel im Rahmen von Familienimpftagen oder Familienimpfnachmittagen, an denen nur diese Altersgruppe geimpft wird, schildert das Gesundheitsministerium. „Die anderen richten eine eigene Impflinie ein – je nachdem, wie viel Platz oder Personal vorhanden ist. Wieder andere kooperieren mit Kinderärzten, um den besonderen Beratungsbedarf bestmöglich abzudecken. Die Impfzentren wurden überdies gebeten, Impfstellen kindgerecht auszugestalten.“

Nicht möglich war zuletzt eine Terminvereinbarung über die Plattform BayIMCO. Dies werde vorbereitet. „Die Impfzentren und Ärzte konnten schon vor einigen Tagen Impfstoff bestellen“, berichtet Holetschek. Bis zum Sonntag hätten allein die Impfzentren rund 240.000 Impfdosen geordert. Holetschek betont, dass nach entsprechender ärztlicher Aufklärung auch all diejenigen Kinder gegen Corona geimpft werden können, die nicht an besonderen Vorerkrankungen leiden oder keinen Kontakt zu vulnerablen Personen haben. Kinder- und Hausärzte seien da oft erste Anlaufstelle. Holetschek weiter: „Klar ist: Zwar erleiden Kinder nur selten schwere Verläufe, aber auch sie können von Post-Covid betroffen sein und die Infektionen weitertragen.“