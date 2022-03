Impfzentrum Bad Wörishofen wird zur Flüchtlingsunterkunft

Plus Nachfrage nach Novavax in Bad Wörishofen sehr gering. Minister Klaus Holetschek gibt den Impfstoff nun für alle Erwachsenen frei. Ende des Impfzentrums naht.

Die Entscheidung ist gefallen: Das Unterallgäuer Impfzentrum in Bad Wörishofen wird künftig als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Derweil verlief der Start der Novavax-Impfungen in Bad Wörishofen mehr als schleppend.