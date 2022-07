Impfzentrum: Kaum noch Zulauf, aber enorme Kosten

Das Impfzentrum Bad Wörishofen wird früher geschlossen, als andere Einrichtungen, das steht jetzt fest. Derweil steigen die Corona-Infektionszahlen.

Die Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Bad Wörishofen ist nun leer. Die Einrichtung, die im Impfzentrum von Bad Wörishofen untergebracht wurde, ist seit Ende Juni geschlossen. Das Impfzentrum bleibt jedoch noch in Betrieb. Doch auch hier sind Änderungen in Sicht. Das Gebäude verursacht jeden Monat enorme Kosten.

Die Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine im Impfzentrum in Bad Wörishofen wurde Ende Juni stillgelegt. Zwischenzeitlich war dort Platz für bis zu 300 Menschen, die aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet waren. Von den einst über 100 Menschen aus der Ukraine, die dort untergebracht wurden, waren kurz vor der Schließung allerdings immer noch 13 dort.

„Alle Personen, die in der Notunterkunft untergebracht waren, wurden inzwischen weiterverlegt in Asylunterkünfte des Landratsamts oder in private Unterkünfte“, teilt nun Eva Büchele auch Nachfrage mit, die Sprecherin des Landratsamtes Unterallgäu.

Wie geht es mit dem Gebäude jetzt weiter? Wird es ausgeräumt oder vorgehalten, für eine nächste Impfaktion? Immerhin breitet sich die neue Corona-Variante BA.5 enorm schnell aus. Die Inzidenzwerte liegen um ein Vielfaches über den Zahlen des vergangenen Sommers, dazu kommt eine enorme Dunkelziffer, weil immer weniger getestet wird. Lediglich PCR-Tests gehen in die offizielle Statistik ein. Dr. Hubert Mayer, der Chef der Kliniken an der Paar im Landkreis Aichach-Friedberg, geht vom Doppelten an Fällen aus. Im Unterallgäu lag die Inzidenz am Donnerstag bei 440,6 (laut Robert-Koch-Institut), die Zahl der Todesfälle stieg auf 255.

"Spezielle Impfaktionen sind derzeit nicht geplant", teilt das Landratsamt mit

„Spezielle Impfaktionen sind derzeit nicht geplant“, sagt dazu Büchele. „Die Räumlichkeiten des Impfzentrums stehen uns noch bis Mitte Dezember zur Verfügung.“ Alle Impfzentren in Bayern sollen nach Auskunft des Landratsamtes bis Ende des Jahres weiterbetrieben werden. Allerdings gilt das nicht für das Impfzentrum Bad Wörishofen, wie jetzt klar wird. Die letzten Tage im Dezember werde nur noch das Impfzentrum in Memmingen geöffnet haben, kündigt Büchele an.

Lesen Sie dazu auch

Weiterhin lagert Impfstoff im Impfzentrum, wenngleich nur noch zurückhaltend bestellt werde, wie Büchele sagt. Dennoch muss Impfstoff auch in Bad Wörishofen immer wieder weggeworfen werden. Dies geschehe überwiegend deshalb, weil pro Fläschchen Impfstoff mehrere Impfdosen entnommen werden können – niemals aber nur eine einzige. „Je nach Impfstoff und benötigter Impfung reicht ein Vial für bis zu 20 Impfdosen“, sagt Büchele.

„Wenn nun nicht genügend Personen zum Impfen kommen, dann muss das angebrochene Vial entsorgt werden.“ Vial ist die Bezeichnung für die Impfstoff-Fläschchen. „Grundsätzlich versucht unser Impfzentrum, nur so viel Impfstoff zu bestellen, wie absehbar auch benötigt wird“, betont Büchele. In den vergangenen Wochen waren es nach den Zahlen des Landratsamtes durchschnittlich nur 12,4 Impfungen pro Tag.

So setzen sich die Kosten für das Impfzentrum Bad Wörishofen zusammen

Um das Impfzentrum zu betreiben, ist eine Menge Geld nötig. „Mieter ist der Freistaat Bayern und das Landratsamt steht in einem Nutzungsverhältnis mit dem Freistaat“, erläutert Büchele. Auch weitere Kosten, etwa für den Sicherheitsdienst, übernehme der Freistaat. „Für das Impfzentrum in Bad Wörishofen fallen monatlich etwa 59.000 Euro an für Miete, Nebenkosten, Sicherheitsdienst und Putzdienst“, rechnet Büchele vor. Pro Jahr kommen auf diese Weise rund 700.000 Euro zusammen. Doch das ist nicht alles. „Nicht mit eingerechnet sind hier die Kosten für die Malteser und die Kosten für die Impfärzte“, sagt Büchele.

Die Summe für die Malteser nennt das Landratsamt nicht. Die Impfärzte werden über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet. Die Vergütung für die Mediziner ist klar geregelt, auch in einem Unterallgäuer Ausnahmefall. Die Leiterin des Wörishofer Impfzentrums ist nämlich zugleich Unterallgäuer Koordinationsärztin, deshalb zahlt zunächst der Landkreis und erhält das Geld vom Freistaat zurück. 120 Euro je Stunde würden bezahlt, auch an Sonn- und Feiertage, wie das Landratsamt zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt hatte. Zugrunde liege die Mustervereinbarung des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Die Malteser wiederum stellten eine gemeinsame Rechnung „für ihre Tätigkeit in den Impfzentren in Memmingen und in Bad Wörishofen aus – die Kosten trägt ebenfalls der Freistaat“, so Büchele.

Das Landratsamt hatte im Juni die Öffnungszeiten des Impfzentrums Bad Wörishofen weiter reduziert. Geöffnet ist seither von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag bleibt das Impfzentrum geschlossen.