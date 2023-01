Bad Wörishofen

Improvisationskunst auf höchstem Niveau im Kurhaus

Plus Zum Jahreswechsel sorgen „La Triviata“ im Kurhaus von Bad Wörishofen gekonnt für gute Stimmung. Dennoch vermissen einige Fans etwas.

Von Maria Schmid

Silvester, der letzte Tag des Jahres. Wie könnte ein Publikum von einem Event gefesselt und unterhalten werden? Was wäre prickelnd wie ein Glas Sekt? Vielleicht eine Oper? Wären die Themen nicht doch zu ernst? Aber vielleicht einmal etwas ganz anderes? Auf jeden Fall hatte der Kur- und Tourismusbetrieb etwas Neues zu bieten: „La Triviata“. Nicht zu verwechseln mit der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi. In dem Namen ist das Wort „Trivial“ enthalten. Das würde bedeuten, das, was die Künstler an diesem Nachmittag bieten würden, sei alltäglich, gewöhnlich, nicht auffällig? Nun, ganz so „ein ganz triviales Menü“ bekamen die Gäste nicht zu sehen. Beim letzten Konzert des Jahres 2022 ging es im Kurtheater nicht um eine beliebte und bereits Hunderte Male aufgeführte Komposition eines großen Meisters.

