In Bad Wörishofen bleibt die Philosophie von Sebastian Kneipp lebendig

Wer, wenn nicht Sebastian Kneipp, sollte die Reihe "'Ihr' Unterallgäu" beenden? Das Kneippmuseum in Bad Wörishofen erzählt vom wohl berühmtesten Unterallgäuer.

In der Reihe "'Ihr' Unterallgäu" stellen Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihr persönliches Unterallgäu vor. Den Abschluss macht das Kneippmuseum in Bad Wörishofen über den Pfarrer Sebastian Kneipp.

Eigentlich dürfte es den Eingang zum Kneippmuseum in der Form gar nicht geben. Aber wenn es um Sebastian Kneipp geht, wird in Bad Wörishofen schon einmal ein Auge zugedrückt – oder, wie in diesem Fall, ein Teil der denkmalgeschützten Stadtmauer abgetragen, damit die Besucherinnen und Besucher ins Museum gelangen. Kneipp ist der vielleicht berühmteste Unterallgäuer, dem die Stadt Bad Wörishofen hier, im alten Dominikanerinnenkloster "Maria – Königin der Engel", ein Andenken vermacht hat. Vor besagtem Eingang steht Werner Büchele, Vorsitzender des Förderkreises Kneippmuseum und der Vater der Dauerausstellung.

"Im Prinzip ist Kneipp der Erfinder des europäischen Naturheilverfahrens", sagt Büchele, "damit hat er das Unterallgäu weltberühmt gemacht." Wenn Werner Büchele über Sebastian Kneipp spricht, dann schwingt da immer eine Mischung aus Begeisterung, Ehrfurcht und Stolz mit. Stolz wegen seiner persönlichen Beziehung zu Kneipp. Nicht nur, weil er über viele Jahre Kurator des Kneippmuseums war, schon Bücheles Großvater war Ministrant unter Sebastian Kneipp. Begeisterung und Ehrfurcht versprüht Büchele ob des Lebenswerks dieses Pfarrers, der der Stadt und den Menschen in der Region so viel gegeben hat – gesundheitlich, finanziell und vor allem sozial. So soll Kneipp schon früh gesagt haben: "Ich will studieren und Priester werden, weil ich dann den Leuten helfen kann", und "wer nicht arm geboren und nicht arm erzogen ist, wird nie recht erfassen das Schicksal, das den Armen trifft".

Die eigene Tuberkulose kurierte Sebastian Kneipp mit einer Wasserkur

Sebastian Kneipp wurde in Armut geboren. 1821 war das. Als eines von fünf Kindern musste er schon als Elfjähriger am Webstuhl oder als Viehhirte dem Vater bei der Arbeit helfen. Er besuchte die Dorfschule in Stephansried und später die Sonntagsschule in Ottobeuren, ehe er im Alter von 23 Jahren in Dillingen zunächst aufs Gymnasium ging und anschließend Theologie studierte. In Dillingen erkrankte Kneipp an Tuberkulose: ein Schicksalsschlag, der ihn sein ganzes Leben lang prägen sollte. Er kurierte sich nämlich selbst durch ein regelmäßiges Bad in der eiskalten Donau – und entdeckte dadurch die Wasserkur.

Die Philosophie von Sebastian Kneipp, zu der die Wasserkur gehört, hat auch Werner Büchele geprägt. "Wir sind mit den Anwendungen groß geworden", sagt Büchele, "früher waren wir fast immer nur barfuß unterwegs." Dazu kamen die Kurgäste, die für Kneipps Naturheilkunde nach Bad Wörishofen gekommen sind. So war es für den ehemaligen Vizekurdirektor der Stadt auch eine Herzensangelegenheit, als ihm die Verantwortung für die Ausstellung des Kneippmuseums übertragen wurde. Eine Herzensangelegenheit mit Erfolg: Am 1. Januar 2019 zählte das Museum den 300.000 Besucher.

Dass es so weit kommen konnte, liegt auch daran, dass sich das Museum stetig weiterentwickelt hat. So begleitet die Ausstellung seit vergangenem Jahr ein kostenloser Audioguide, der via Smartphone sogar auch von zu Hause abrufbar ist. Darüber hinaus sind die fünf Säulen der Kneipplehre das Highlight des Museums. So steht jede Säule für eines der fünf Kneipp'schen Wirkprinzipien: die Wasserheilkunde, die Pflanzenheilkunde, Ernährung, Bewegung und innere Ordnung.

Die fünf Kneipp'schen Wirkprinzipien werden im Museum durch fünf Säulen dargestellt

Die vielleicht bekannteste Säule ist die Wasserheilkunde. Vor allem das Wassertreten ist wohl jedem ein Begriff, der sich schon einmal mit Kneipp auseinandergesetzt hat. Im Museum sind für die einzelnen Säulen Vergangenheit und Gegenwart gegenübergestellt. So zeigen Fotos, wie das Wassertreten vor hundert Jahren ausgesehen hat, und ein Video, wie es dem FC Bad Wörishofen auch heute noch hilft.

Die Ursprünge der Kneipp-Therapie 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Kneipp-Therapie geht auf den Priester Sebastian Kneipp (1821-1897) zurück. In jungen Jahren erkrankte er an Tuberkulose. Nach einem Bad in der kühlen Donau fühlte er sich frisch und erholt - und bemerkte nach einigen erneuten Badegängen in den darauffolgenden Tagen, wie sich sein Gesundheitszustand besserte.

Er vertiefte sein Wissen über die Heilkraft von Wasser und begann, auch Patienten zu behandeln. So wurde Kneipp in der Bevölkerung als "Wasserdoktor" bekannt. Er entwickelte seine Therapiemethoden weiter und stellte schließlich ein ganzheitliches Gesundheitskonzept auf die Beine, das auf fünf Säulen beruht.

Die fünf Säulen nach Kneipp lauten: Wasser (Wasseranwendungen und Kneippgüsse), Pflanzen (Heilkräuter), Bewegung, gesunde Ernährung und Ausgeglichenheit. (Quelle: Kneipp GmbH)

Das Herzstück der Kneipp'schen Lehre ist aber etwas anderes: die innere Ordnung. Im Museum ist sie dargestellt durch die zentrale Säule in der Mitte des Raumes, darin eine Uhr, eine Waage und ein herabhängendes, zweidimensionales Labyrinth. "Das ist letztlich der Kern, um den es Kneipp gegangen ist", sagt Werner Büchele, "darum, mit sich selbst im Reinen zu sein, innere Ruhe zu finden, ein gutes und gesundes Leben zu führen." Auf diesem Weg begleitet das Museum seine Besucher und Besucherinnen mit gregorianischen Gesängen, die auf Knopfdruck an der Säule erklingen, wieder zurück an den Ein- und Ausgang. Wenn man das Loch in der Stadtmauer das zweite Mal passiert, ist man mit Sicherheit um einige Perspektiven reicher.