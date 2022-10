In Bad Wörishofen der Natur und den Tieren auf der Spur

Fast 200 Kinder besuchen die Hubertuswoche in Bad Wörishofen. Wer an den Ausflügen teilnahm, erfuhr noch mehr Interessantes.

Viel zu entdecken gab es bei der Hubertuswoche in Bad Wörishofen, die nun zu Ende ging. Die große Wildtierausstellung „Unsere Wildtiere“ im Foyer des Kurhauses wurde fleißig frequentiert. Das war die beste Belohnung für die Jägerinnen und Jäger, die diese Ausstellung in akribischer Kleinarbeit errichtet hatten. Oft ging es auch raus in die Natur, etwa zu einem so lehrreichen wie unterhaltsamen Ausflug zur Fischzucht Schmiddunser.

178 Schülerinnen und Schüler der Klassen 3c, 3a, 3d, 2c, 3eG und 4eG der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen mit ihren Lehrkräften ließen sich von den Jägern Peter Heckl, Dagmar Kleint, Josef Lutz, Bernhard Grotz und anderen im Kurhaus über das Leben der Tiere im Wald unterrichten. Es waren jeweils Schulstunden der ganz besonderen Art. Zu sehen waren ein imposanter Auerhahn ebenso wie mehrere Rebhühner.

Die Waldmühle bildet die idyllische Kulisse für die Fischzucht zwischen Untergammenried und Hartenthal. Foto: Maria Schmid

Bio-Imker Josef Strobel spendierte der Schülerschar eine Kostprobe vom Honig. Hier war Schlange stehen angesagt. Das schmeckte so gut, dass einige sich wieder in die Reihe mogelten, um eine weitere Kostprobe zu bekommen. Bei später verteilten kleinen Scheibchen Reh-Salami griff dagegen nicht jeder gleich zu. Wurst: na klar. „Aber doch nicht vom Reh!“, rief ein kleiner Bub. Das sahen andere Schülerinnen und Schüler anders und griffen gerne noch einmal zu.

Die Jagdhornbläser der Gruppe „Hubertusgruß Unterallgäu“ gaben zum Abschluss ein Konzert vor dem Kurtheater. Foto: Maria Schmid

In der Hubertuswoche gab es Exkursionen mit Jäger und Förster in den Wald, Vorträge, eine Wanderung auf der Naturerlebnis-Route Buntspecht & Co mit Franz Scholz und eine Radtour mit Besichtigung bei der Fischzucht von Simon und Elisabeth Schmiddunser an der Waldmühle, zwischen Untergammenried und Hartenthal gelegen. Sieben Radler machten sich auf den Weg von Bad Wörishofen über das Jagdhäusle in Richtung Schöneschach bis hin zur Waldmühle.

Simon Schmiddunser führte die Gäste durch sein Fischparadies mit Spiegel- und Graskarpfen, zum Weiher mit „Nasen“, die sich leider nicht zeigten, bis zu den Forellenteichen mit Bach- und Lachsforellen. Natürlich seien die männlichen Lachsforellen hübscher als die weiblichen, scherzte Schmiddunser. Es gab immer wieder viel zu lachen und zu Bestaunen, so wie den großen Ameisenhügel am Waldrand mit Bäumen, die Simon Schmiddunser vor 42 Jahren gepflanzt hatte.

Bernhard Grotz (hinten) mit Schülerinnen und Schülern bei Bio-Imker Josef Strobel, der seine Arbeit im Kurhaus vorstellte. Foto: Maria Schmid

Damals hätten er und seine Frau die Fischzucht von seinem Schwiegervater übernommen. Er habe die Anlage gemeinsam mit seiner Frau neben seinem Beruf als Chefkoch im Obergünzburger Krankenhaus weiter geführt. Rund 40 Hotels belieferte Schmiddunser einst mit Fisch aus der eigenen Aufzucht, doch die Häuser gebe es mittlerweile gar nicht mehr. Das bedeutet auch, dass die Schmiddunser-Familie sich umorientiert. Die vier Kinder hätten andere Berufe ergriffen. Er selbst würde nun zwar kürzer treten, aber noch nicht ganz aufhören.

Den krönenden Abschluss der Hubertuswoche bildete das Konzert der Jagdhornbläsergruppe „Hubertusgruß Unterallgäu“ unter der Leitung von Hornmeister Helmut Specht. Da sich der letzte Tag als richtiger goldener Oktobertag mit warmen Sonnenstrahlen präsentierte, fand das Konzert im Musikpavillon vor dem Kurtheater statt, und das mit dem „Morgengruß“, dem „Echo aus dem grünen Wald“ oder dem traditionellen „’s is Feieromd, das Tagwerk ist vollbracht“.