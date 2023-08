In Bad Wörishofen geht der Kennzeichen-Klau um

Erneut haben in Bad Wörishofen erneut unbekannte Diebe Kennzeichen von Autos gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Stadtgebiet von Bad Wörishofen wurden der örtlichen Polizei erneut mehrere Diebstähle von Kfz-Kennzeichen gemeldet. In der Nacht auf Dienstag wurden demnach im Gärtnerweg von einem schwarzen BMW das hintere Kennzeichen, in der Unteren Mühlstraße wurden von einem weißen Ford beide Kennzeichen, in der Kathreinerstraße von einem silbernen Opel das hintere Kennzeichen (italienische Zulassung) und in der Hauptstraße von einem gelben VW beide Kennzeichen gestohlen. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)