Bad Wörishofen

vor 17 Min.

In Bad Wörishofen hängt der Christbaum von der Decke

Plus Große Christbaum-Ausstellung in Bad Wörishofen glänzt mit ungewöhnlichen Darstellungen. Teils hängen 300 bis 500 Schmuckstücke an einem Baum.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Mit viel Lob begann in Bad Wörishofen eine weithin einmalige Schau. "Die Christbaumausstellung ist einmalig, teilweise hängen zwischen 300 und 500 Teile an einem Baum", sagte Ausstellungsbesucher Josef Baur begeistert. Das weiß auch Wilhelm Königer, Vorstandsmitglied der Sankt-Lukas-Stiftung, aus einem besonderen Grund sehr zu schätzen, wie er bei der Eröffnung verriet. Dort setzte Kreisheimatpfleger Christian Schedler in seiner Laudatio ein Ausrufezeichen.

Mit einem zufriedenen Lächeln blickte Bartholomäus Ernst in die illustre Runde der Gäste. "Ich freu mich über jeden, der da ist", sagte er und freute sich, dass Kreisheimatpfleger Christian Schedler die Laudatio und Bürgermeister Stefan Welzel ein Grußwort zur Ausstellungseröffnung sprachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen