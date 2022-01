In Bad Wörishofen leben Menschen aus 89 Ländern

Plus Deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Kirchen verlieren erneut Mitglieder.

Die größte Stadt des Landkreises Unterallgäu bleibt beliebt bei Menschen aus vielen Teilen der Welt. Die Zahl der ausländischen Staatsbürger in Bad Wörishofen ist erneut stark gestiegen. Ebenso hat Bad Wörishofen seinen Ruf als Stadt der Singles gefestigt. Deren Zahl ist ebenfalls gestiegen. Erneut gefallen ist dagegen die Zahl derer, die den großen Kirchen angehören. Katholische wie evangelische Kirche verlieren in Bad Wörishofen weiterhin Mitglieder.