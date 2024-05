In Bad Wörishofen treiben Fahrraddiebe ihr Unwesen

Erneut werden in einer Nacht gleich mehrere Mountainbikes in Bad Wörishofen aus Garagen gestohlen. Ein Fall erweist sich dabei als etwas kurios.

Erneut wurden in Bad Wörishofen mehrere Fahrräder gestohlen. In einem Fall gab es eine kuriose Hinterlassenschaft. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, Fahrräder gut zu sichern.

In der Nacht auf Donnerstag wurden in Bad Wörishofen aus zwei offenstehenden Garagen insgesamt drei Mountainbikes gestohlen. Aus der Garage in der Oberen Mühlstraße verschwanden zwei Mountainbikes, eines der Marke Centurion in Blau und eines der Marke Merida in Apfelgrün. Aus der anderen Garage im Kellerweg wurde ein graues Mountainbike der Marke Scott gestohlen. In beiden Fällen drangen der oder die Täter über eine nicht abgeschlossene Nebentür in die Garagen ein. Die Räder waren nicht abgeschlossen.

Ein Fahrraddieb ließ am Tatort in Bad Wörishofen eine Flasche Bier zurück

"Etwas kurios ist der Fall in der Oberen Mühlstraße, weil der Täter in der Garage eine ungeöffnete Flasche Bier der Marke Becks zurückgelassen hat", teilt ein Polizeisprecher mit. Ungewöhnlich sei zudem der Umstand, dass das gestohlene Centurion nicht weit vom Tatort entfernt von einem Passanten gefunden wurde, der die Polizei benachrichtigte.

Die Polizei bittet darum,Fahrräder immer gut zu sichern – auf dem eigenen Grundstück, wie auch an öffentlichen Plätzen. Hinweise auf die Täter oder die entwendeten Fahrräder nimmt die Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 96800 entgegen. (mz)

