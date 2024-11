In den Kunstwerken Bad Wörishofen wird der Wald lebendig

Baumwipfel rauschen, Blätter knistern im Wind und Vögel zwitschern. All das glaubt herauszuhören, wer die Ausstellung mit dem Titel „Das Wesen der Bäume“ in den Kunstwerken Bad Wörishofen besucht. Dort beschreiben die Bad Wörishofer Künstlerin Silke Weiß wie auch der Augsburger Bildhauer Markus Brinker teils auf recht abstrakte Weise, was man bei einem Waldspaziergang so alles entdecken kann. Unversehens fühlt sich der Betrachter in ein avantgardistisches Geschehen versetzt, das Staunen und kreatives Schaffen hautnah erleben lässt.

