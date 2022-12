Bad Wörishofen

13.12.2022

In der Notunterkunft Bad Wörishofen sind nicht alle gleich

Die Notunterkunft in Bad Wörishofen kann schon bald mehr Flüchtlinge aufnehmen.

Plus Catering für die einen, Selberkochen für die anderen: das sorgt für Kritik. Warum das so ist – und was sich nach dem Ausbau der Unterkunft ändern könnte.

Die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen soll größer werden und in Kürze fast 400 Menschen beherbergen können. Das Landratsamt tritt auf Nachfrage unserer Redaktion Kritik entgegen, wonach es bereits jetzt eine Art Zwei-Klassen-System in der Unterkunft gebe.

