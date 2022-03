Bad Wörishofen

07:00 Uhr

In die Heilstätte in Bad Wörishofen könnten wieder Kinder ziehen

Plus Kneipps Lieblingsstiftung könnte zum Haus für geflüchtete Familien aus der Ukraine werden. Doch bislang scheinen sich Landratsamt und Orden nicht einig zu sein.

Von Markus Heinrich

In Bayern sind nach offiziellen Zahlen mittlerweile rund 45.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. Auch in der Notunterkunft Bad Wörishofen trafen am Montag die sechs ersten Geflüchteten ein. Derweil ist der Landkreis weiter auf der Suche nach weiteren Notunterkünften und dauerhaften Wohnmöglichkeiten. Die ehemalige Kneipp’sche Kinderheilstätte böte sich dafür an. Offenbar hat das Landratsamt aber noch nicht zugegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen