In dieser Familie dreht sich alles um den Trachtenverein Bad Wörishofen

Plus Schuhplatteln zu AC/DC, Trachtenreise statt Urlaub: Drei Generationen Stubenvolls und ihre Liebe zum Trachtenverein Alpenblick Bad Wörishofen.

„Der Opa hatte den größten und teuersten Gamsbart“, erzählt der sechsjährige Markus stolz. „Das ist ein ganz wichtiger Hutschmuck für die Männer, da schaut man immer, wer den größten hat“, sagt seine Mama Renata lächelnd. Bei Stubenvolls kennt man sich mit Traditionen aus. Drei Generationen der Familie sind mittlerweile beim Trachtenverein Bad Wörishofen aktiv. Das Platteln brachte sie bis auf die Azoren.