Bad Wörishofen

13:00 Uhr

Internationaler Museumstag: Begeisterung für alte Schätzchen

Stefan Hebel und seine imposanten Plattenkameras. Die Platten waren in der damaligen Zeit so groß, wie das Foto werden sollte, denn das Vergrößern von Bildern war nicht möglich.

Plus Stefan Hebel und das Süddeutsche Fotomuseum in Bad Wörishofen haben Grund zum Feiern. Auch andere Museen der Stadt bieten Außergewöhnliches.

Von Kathrin Elsner

„Museen mit Freude entdecken“ lautet das Motto des Internationalen Museumstages, der am Sonntag den 15. Mai stattfindet, und den Besucher auch in vier Museen in Bad Wörishofen genießen dürfen. Kostenfreien Eintritt gewähren an diesem Tag das Sebastian-Kneipp-Museum, das Fliegermuseum, das Kutschen- und Schlittenmuseum und das Süddeutsche Fotomuseum. Im Fotomuseum gibt es für alle Besucher Prosecco, denn Museumsleiter Stefan Hebel hat etwas zu feiern.

