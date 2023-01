Irische Lebensfreude lässt Bad Wörishofens Kurtheater erbeben

Plus Die Danceperados sorgen im ausverkauften Kurtheater von Bad Wörishofen mit ihrer Stepptanzshow für Begeisterungsstürme.

„Geschwindigkeit ist keine Hexerei!“ Davon war nicht nur der Dramatiker Johann Nestroy überzeugt, das zeigten in ihrer tanzwütigen, hochkarätigen Show auch die „Danceperados of Irland“ im ausverkauften Kurtheater von Bad Wörishofen.