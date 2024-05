Jetzt noch für die neue fünfte Klasse an der Wirtschaftsschule melden

Mit den neuen fünften Klassen an der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen gibt es einen neuen Baustein für Eltern und Kinder in der größten Stadt des Landkreises.

Für die neue fünfte Klasse an der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen liegen bereits 40 Anmeldungen vor. Nun kam auch die offizielle Bestätigung, dass der längst bekannte Schulversuch in Bad Wörishofen auch genehmigt wurde. Wer sein Kind noch anmelden will, muss jetzt schnell sein.

Schulleiter Johannes Storch freut sich riesig über die Post aus München: „Endlich können wir die Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo die Übertrittsentscheidungen getroffen werden. Eltern müssen ihre Kinder jetzt, wenn sie ihre Mittlere Reife an einer Wirtschaftsschule machen wollen, nicht mehr an anderen Schularten zwischenparken.“

Bürgermeister freut sich über einen Weg von der Grundschule bis zum Abitur

Auch für den Bürgermeister und stellvertretenden Zweckverbandsvorsitzenden Stefan Welzel ist die Nachricht erfreulich, wie es in der Pressemitteilung der Schule heißt: „Jetzt sind wir am Standort Bad Wörishofen endlich komplett und können unsere Schüler von der Grundschule und dann über Mittelschule oder Wirtschaftsschule bis hin zum Abitur in der 13. Klasse FOS oder BOS beschulen.“

Landrat Alex Eder gehörte von Beginn an zu den Unterstützern des Versuchs. „Auch wenn das mit Kosten für den Landkreis verbunden ist, ist das dennoch ein echter Erfolg für unser Bildungsangebot. Denn das Schließen dieser Lücke bedeutet für die betroffenen Schulkinder und ihre Eltern eine große Entlastung“, so Eder.

"Die bereits vorliegenden 40 Anmeldungen sprechen dafür, dass der Bedarf an diesem Schulversuch groß war", teilt die Schule mit.

Auch der stellvertretende Schulleiter Jürgen Bäurle, gleichzeitig Vorsitzender der Direktorenvereinigung Bayerischer Wirtschaftsschulen, ist stolz, nun endlich am Ziel zu sein: „Herzlichen Dank an alle Politiker, die uns hierbei unterstützt haben, insbesondere auch Klaus Holetschek, Peter Wachler, Bernhard Pohl und Franz-Josef Pschierer!“

Vize-Schulleiter hält das neue Angebot in Bad Wörishofen für dringend nötig

Laut Bäurle waren „ganz dicke Bretter zu bohren“, vor allem aufgrund der Befürchtungen der Mittelschulen weitere Schülerinnen und Schüler zu verlieren. Doch gerade in Bad Wörishofen, der größten Stadt des Landkreises, die weder ein Gymnasium, noch eine Realschule, noch einen M-Zug vorhält, sei dieses schulische Angebot dringend notwendig, welches von der Grundschule zur Mittleren Reife und danach zum Abitur führt.

„Wir sehen aufgrund der nun geschaffenen Strukturen aber für alle Schularten mehr Kontinuität und Planungssicherheit und für die Eltern und Kinder endlich die Wahlmöglichkeit, um die Schulart für ihr Kind zu wählen, welche zu ihm passt“, so Bäurle weiter.

Die Wirtschaftsschule hat in den Jahrgangsstufen 5 und 6 die Schwerpunkte auf den allgemeinbildenden Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Erst in den Jahrgangsstufen 7 und 8 verschieben sich die Inhalte langsam auf den Bereich digitale und ökonomische Bildung, welcher laut Bäurle aber auch sehr stark eine Art „Lernen fürs Leben“ darstelle, da hier insbesondere Alltagskompetenzen vermittelt werden.

So kann man sein Kind für die fünfte Klasse der Wirtschaftsschule anmelden

Daneben wurden im Zuge einer Lehrplanreform auch die Naturwissenschaften mit dem Fach „Mensch, Umwelt und Technik“ aufgewertet. Ab Jahrgangsstufe 9 beginnen die Schülerinnen und Schüler dann mit der Besonderheit der Wirtschaftsschule: Dem Fach Unternehmenssimulation, bei welchem praxisnah Geschäftsprozesse in verschiedenen Unternehmungen nachgebildet werden. Auch vier Wochen Pflichtpraktikum sind Bestandteil dieses Faches.

Ganz neu ab dem Schuljahr 2024/2025 sind Basis- und Vertiefungsmodule in Fächern wie „Fit for finance“, „Gesundheitsökonomie“, „Umwelttechnik“ oder „Robotik“.

Wer sein Kind nun an der Wirtschaftsschule anmelden möchte, kann dies mit dem Übertrittszeugnis der Grundschule von Donnerstag, 2. Mai, bis einschließlich Samstag, 4. Mai, nach erfolgter Onlineanmeldung an der Schule tun.

Aufgrund der nicht genau abzuschätzenden Nachfrage und da das Angebot zunächst auf zwei Klassen begrenzt ist, wurde der Anmeldetermin so früh gewählt, dass – sollte man nicht zum Zug kommen – noch eine Anmeldung an einer alternativen Schule fristgerecht erfolgen kann. Auch für die 6. Klasse kann man sich noch anmelden. (mz)