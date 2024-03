Jobchancen: Neue Messe Hoga-Connect startet in Bad Wörishofen

Die neue Karrieremesse in Bad Wörishofen startet glänzend. Die Nachfrage nach Nachwuchskräften in Gastronomie und Hotellerie ist groß.

Die erste Hoga-Connect in Bad Wörishofen war gleich ein Erfolg. Doppelt so viele Messestände hätten Dominic Fenkl, Fachlehrer für Eventmanagement an der Bad Wörishofer Hotelfachschule (Hofa), und Dorian Heidel, Leiter der Jobbörse Hogapage, vermieten können. Derart groß ist die Nachfrage an qualifizierten Nachwuchskräften im Bereich der Gastronomie und Hotellerie.

Insgesamt 27 Betriebe präsentierten sich bei der neuen Karrieremesse, die als Pilotprojekt für andere Hotelfachschulen dienen soll. Die Resonanz konnte sich sehen lassen. Über 400 Nachwuchskräfte von den gastgewerblichen Berufsschulen in Traunstein, Erding, Lindau, Donauwörth, Neusäß und Augsburg kamen in die Kneippstadt, um in der Räumlichkeiten der Hofa mit potenziell zukünftigen Arbeitgebern in Gespräch zu kommen.

An die Messe schloss sich ein Hofa-Alumnitreffen in Bad Wörishofen an

Neben dem Erweitern des eigenen Netzwerks und dem Ausloten an Weiterbildungsmöglichkeiten standen inspirierende Fachvorträge im Mittelpunkt. Eröffnet wurde die Fachmesse unter anderem vom stellvertretenden Landrat Christian Seeberger, dessen Frau selbst ein Wirthaus in Erkheim führt. Am frühen Abend schloss sich mit der Hoga-Generations ein Alumnitreffen von 40 ehemaligen Hofa-Schülerinnen und -schülern an.

