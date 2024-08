Jubiläum: Bad Wörishofens Freibad wird zum Bällebad

Das Verschieben der großen Wasserball-Aktion der Stadtwerke Bad Wörishofen und der Stadtwerke Bad Wörishofen und der Bad Wörishofen und der Mindelheimer Zeitung hatte sich gelohnt. Bei strahlendem Sonnenschein sorgten über 300 aufgeblasene Wasserbälle im Nichtschwimmerbecken des Freibads Sonnenbüchl für Spiel und Spaß und machten Kinder glücklich. Nichtschwimmerbecken des Freibads Sonnenbüchl für Spiel und Spaß und machten Kinder glücklich. Freibads Sonnenbüchl für Spiel und Spaß und machten Kinder glücklich. Sonnenbüchl für Spiel und Spaß und machten Kinder glücklich.

Der Leiter der Stadtwerke, Peter Humboldt, freute sich, mit der Aktion die großen Feierlichkeiten des Jahres einzuleiten. 100 Jahre eigenes Stromnetz, 85 Jahre Eigenbetrieb, 75 Jahre Stadtwerke, 60 Jahre Kraftwerk an der Wertach und 40 Jahre Gasversorgung dürfen in diesem Jahr gefeiert werden. Am Sonntag, 22. September, wird von 11 Uhr bis 16.30 Uhr das „Festival der Elemente" auf dem Gelände der Stadtwerke am Stadionring 18 stattfinden. Besucher erhalten einen spannenden Einblick in den Alltag Ihres Energieversorgers, für ein buntes Rahmenprogramm ist gesorgt.