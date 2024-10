In diesen Tagen ist es 70 Jahre her, dass das Wörishofer Volksschul-Gebäude an der Kaufbeurer Straße bezogen wurde. Das war am 14. Oktober 1954. Doch es war ein steiniger Weg dorthin - der sogar durch viele gerichtliche Instanzen führte. Dass die Schule nicht wieder abgerissen werden muss, stand erst viele Jahre später fest.

