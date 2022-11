Jubiläum: Schon Kneipp war in Bad Wörishofen ein großer Kolping-Fan

Dass Bad Wörishofens Kolpingsfamilie schon 125 Jahre alt ist, hängt sehr mit dem großen Wohltäter der Stadt zusammen, Sebastian Kneipp.

„Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, hat doppelten Mut. Der Mut wächst nämlich immer mit dem Herzen, und das Herz wächst mit jeder guten Tat.“ Das sagte einst der katholische Priester und Gründer des Kolpingwerkes, Adolph Kolping. In Bad Wörishofen war Pfarrer Sebastian Kneipp begeistert von Kolpings Ideen. So kommt es, dass die Kolpingsfamilie Bad Wörishofen nun schon 125 Jahre besteht. Wie lebendig sie ist, zeigte die Jubiläumsfeier.

Mit sieben Gesellen gründete Kolping am 6. Mai 1849 den ersten Kölner Gesellenverein. Bis zu seinem Tod im Jahr 1865 gab es bereits 418 Vereine mit 24.000 Mitgliedern. Pfarrer Kneipp und der Sozialreformer Kolping waren leidenschaftliche Priester. Für sie stand der Mensch im Mittelpunkt ihres Wirkens. Während sich Kolping für die Wandergesellen einsetzte und ihnen Heimat gab, lag Kneipp die Gesundheit der Menschen am Herzen. Beide setzten sich trotz Widerständen und ohne Rücksicht auf die eigene Person für ihre Mitmenschen ein, denn „Gott stellt jeden dahin, wo er ihn braucht“.

Wilhelm Eder zeigt das historische Banner der Kolpingsfamilie Bad Wörishofen, über das sich Sebastian Kneipp damals sehr freute. Foto: Maria Schmid

Obwohl Sebastian Kneipp und Adolph Kolping zur selben Zeit gelebt haben, lernten sie sich persönlich nicht kennen. Von der Arbeit Adolph Kolpings war Kneipp begeistert und wurde 1897 Gründungsmitglied der Kolpingsfamilie und Mitglied des Ausschusses in Wörishofen. Er ermunterte viele Menschen zum Beitritt. Pfarrer Kneipp bezeichnete den Tag als „den schönsten, den er in Wörishofen verlebte.“

Am 13. Juni 1897 wurde die Fahne des im Februar des gleichen Jahres gegründeten Katholischen Gesellenvereins gesegnet. Dr. Alfred Baumgarten, der enge Mitarbeiter von Pfarrer Kneipp, war der erste Vorsitzende des Gesellenvereins. Obwohl Kneipp sehr krank war, ließ er sich die Fahne zeigen und sagte ungefähr Folgendes: „Ich habe immer gewünscht, dass hier ein solcher Verein entstehen möge; jetzt ist er da und hat sogar schon eine Fahne.“

Die Kolpingsfamilie Bad Wörishofen hält die historische Fahne aus Kneipps Zeiten in Ehren

Diese historische Fahne wird von der Bad Wörishofer Kolpingsfamilie in Ehren gehalten. Beim festlichen Gottesdienst zum 125-jährigen Bestehen fand sie ihren Platz im Chorraum der Stadtpfarrkirche St. Justina und anschließend bei der Feier im Pfarrsaal. Beim Einzug in die Kirche waren sechs Fahnenabordnungen der Kolpingsfamilien vertreten: Klaus Schedl, Kaufbeuren, Reinhard Sesar, Buchloe, Franz Anderl, Ottobeuren, außerdem das Banner des Bezirksverbandes, das Banner aus Bad Wörishofen und das Diözesanbanner aus Augsburg. Daniela Zitt hat es getragen. Sie ist die Regionalbeauftragte vom Kolpingsdiözesanverband.

Adolph Kolping starb am 4. Dezember 1865. Foto: dpa

„Danke an euch Mütter, die ihre Kinder mit in den Gottesdienst nehmen. Das ist so wertvoll“, sagte sie. „Bitte die Kinder mitnehmen und die Kirche mit Leben bereichern.“ Da zu sein, um zu helfen, die Nöte der Menschen zu sehen, sich nicht zu verschließen, das sei das Wirken der Kolpingsfamilien. Sie sagte Danke allen Verantwortlichen, Mitgliedern und Förderern in den vergangenen 125 Jahren. „Die Zeit, an sich betrachtet, ist völlig wertlos. Sie erhält den Wert für uns erst durch unsere Tätigkeit in ihr“, zitierte sie Kolping. Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) betonte den Halt in einer Familie. Kolping habe die Vielfalt wunderbar ergänzt mit dem menschlichen Miteinander.

Brillen, Handys, Briefmarken: Mit ungewöhnlichen Sammelaktionen beschafft die Kolpingsfamilie Bad Wörishofen Geld für soziale Zwecke

Alois Kistler, der Vorsitzende der Bad Wörishofer Kolpingsfamilie, berichtete von den Spendensammlungen des vergangenen Jahres und stellte fest, dass 36,6 Kilogramm Brillen für die Aktion „Brillen weltweit“, zehn Kilogramm Handys für die „Aktion Schutzengel“ und 47 Kilogramm Briefmarken für die Kolping-Aktion „Ausbildung ermöglichen“ gesammelt wurden. Die Nikolausaktion erbrachte außerdem 1000 Euro für die Wörishofer Tafel. Im Jahresrückblick sahen die Aktivitäten sehr vielseitig aus, von der Waldweihnacht über die Schuhaktion (8750 Paar), dem Familienwochenende, der Maiandacht und vielem anderen mehr. Alois Kistler sagte, das Jahr sei sehr ausgefüllt gewesen. Ihnen würden die Ideen nicht ausgehen.