Bad Wörishofen

12.10.2022

Jubilar Helmut Bader schreibt seit fast 60 Jahren für die MZ

Helmut Bader feiert am heutigen Mittwoch seinen 75. Geburtstag.

Plus Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek nennt Helmut Bader zum 75. Geburtstag "ein wandelndes Lexikon" Bad Wörishofens.

Von Markus Heinrich

Wer Bad Wörishofen sagt, muss auch Helmut Bader sagen. Das ist so. „Letztlich war und ist er ein wandelndes Lexikon, was die Geschichte unserer schönen Kneippstadt angeht“, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, dessen Lehrer Bader einst war. Der umtriebige Ur-Wörishofer wird am heutigen Mittwoch 75 Jahre alt. „Ich werde das überstehen“, kommentiert Bader mit dem gewohnt trockenen Humor.

