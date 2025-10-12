Illegale Müllkippe im Bunkerwald

Mitten im Bunkerwald hat jemand illegal Müll entsorgt. Die Polizei weiß bereits davon, wie das Präsidium in Kempten nun auf Nachfrage mitteilte.

Bereits am 19. September sei die verbotene Müllkippe gemeldet worden. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bearbeitet den Fall und habe mittlerweile drei tatverdächtige Jugendliche ermittelt, denen die rechtmäßige Entsorgung am Wertstoffhof offenbar zu teuer erschien. Da der Bauhof Bad Wörishofen den Müll inzwischen entfernt hat, müssen sie nun für die entstandenen Entsorgungskosten aufkommen. Zudem wurde gegen die Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.