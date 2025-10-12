Icon Menü
Bad Wörishofen: Empörung um illegale Müllkippe im Bunkerwald

Bad Wörishofen

Illegale Müllkippe im Bunkerwald

Im Bunkerwald von Bad Wörishofen hat jemand eine Menge Müll entsorgt. Die Polizei hat drei Tatverdächtige.
Von Markus Heinrich
    •
    •
    •
    Mitten im Bunkerwald in Bad Wörishofen hat jemand illegal Müll entsorgt.
    Mitten im Bunkerwald in Bad Wörishofen hat jemand illegal Müll entsorgt. Foto: privat

    Mitten im Bunkerwald hat jemand illegal Müll entsorgt. Die Polizei weiß bereits davon, wie das Präsidium in Kempten nun auf Nachfrage mitteilte.

    Bereits am 19. September sei die verbotene Müllkippe gemeldet worden. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bearbeitet den Fall und habe mittlerweile drei tatverdächtige Jugendliche ermittelt, denen die rechtmäßige Entsorgung am Wertstoffhof offenbar zu teuer erschien. Da der Bauhof Bad Wörishofen den Müll inzwischen entfernt hat, müssen sie nun für die entstandenen Entsorgungskosten aufkommen. Zudem wurde gegen die Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

