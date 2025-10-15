Illegale Müllkippe im Bunkerwald

Bereits am 19. September sei die verbotene Müllkippe gemeldet worden. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bearbeitet den Fall und habe mittlerweile drei tatverdächtige Jugendliche ermittelt, denen die rechtmäßige Entsorgung am Wertstoffhof offenbar zu teuer erschien. Da der Bauhof Bad Wörishofen den Müll inzwischen entfernt hat, müssen sie nun für die entstandenen Entsorgungskosten aufkommen. Zudem wurde gegen die Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

Bürgermeister: Stefan Welzel (CSU)

Lage : 630 Meter ü. NHN

Fläche : 57,80 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Bad Wörishofen : Therme Bad Wörishofen, Kurpark, Allgäu Skyline Park, Kneippmuseum, Fliegermuseum, Süddeutsches Fotomuseum, Kloster Wörishofen

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Bad Wörishofen : Festival der Nationen

Homepage : www.bad-woerishofen.de