Jugendliche versuchten Fahrradsättel zu stehlen: Polizei sucht Zeugen

Zwei 14-Jährige versuchten am Sonntagmittag, Fahrradsättel am Bahnhof in Bad Wörishofen zu stehlen. Ein unbeteiligter Zeuge stellte die Jugendlichen direkt vor Ort und verhinderte den Diebstahl. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Zeugen oder die Besitzer der Fahrräder, die etwas zum Tathergang sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)