Jugendlicher kippt mit Kleinfahrzeug um und verletzt sich

Ein 17-Jähriger hat sich bei einem Unfall in Bad Wörishofen verletzt. Auf dem Bahleweg ist er mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen.

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend auf dem Bahleweg in Bad Wörishofen mit seinem dreirädrigen Kleinfahrzeug umgekippt, nachdem er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei verletzte er sich laut Polizei an der Schulter und wurde ins Krankenhaus gebracht. (mz)