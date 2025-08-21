Junge Radlerin mit dem Auto berührt: Polizei sucht das Kind

Eine 85-Jährige kam am Mittwochabend zur Polizeiinspektion Bad Wörishofen und gab an, kurz zuvor ein etwa zehnjähriges Mädchen auf einem weißen Fahrrad mit dem Auto berührt zu haben. Das Kind war augenscheinlich unverletzt, sei jedoch von der Unfallstelle verschwunden, bevor die Frau nach dem Namen fragen konnte. Nun bittet die Polizei die Eltern des Kindes darum, sich zu melden. Die PI Bad Wörishofen ist unter der Telefonnummer 08247/96800 erreichbar. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis