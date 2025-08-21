Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Bad Wörishofen: Junge Radlerin mit dem Auto berührt: Polizei sucht das Kind

Bad Wörishofen

Junge Radlerin mit dem Auto berührt: Polizei sucht das Kind

Eine Seniorin hat in Bad Wörishofen einen Unfall gemeldet. Jetzt sucht die Polizei ein etwa zehnjähriges Mädchen, das darin verwickelt war.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Die Wörishofer Polizei sucht ein Mädchen, das in einen Unfall verwickelt war.
    Die Wörishofer Polizei sucht ein Mädchen, das in einen Unfall verwickelt war. Foto: Daniel Vogl/dpa

    Eine 85-Jährige kam am Mittwochabend zur Polizeiinspektion Bad Wörishofen und gab an, kurz zuvor ein etwa zehnjähriges Mädchen auf einem weißen Fahrrad mit dem Auto berührt zu haben. Das Kind war augenscheinlich unverletzt, sei jedoch von der Unfallstelle verschwunden, bevor die Frau nach dem Namen fragen konnte. Nun bittet die Polizei die Eltern des Kindes darum, sich zu melden. Die PI Bad Wörishofen ist unter der Telefonnummer 08247/96800 erreichbar. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden