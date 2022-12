Kammerphilharmonie München spielt in Bad Wörishofen in kleiner Besetzung groß auf

Plus Die Münchner Kammerphilharmonie setzt in Bad Wörishofens Kursaal einige vorweihnachtliche Glanzlichter - und ein überraschendes Finale.

Die Münchner Kammerphilharmonie hat den vielversprechenden Zusatznamen „Da Capo“. Das ist eine Musizieranweisung und bedeutet „Noch einmal von Anfang an“. Nun, dazu hätte das begeisterte Publikum im Kurtheater nach dem wunderbaren weihnachtlichen, klassischen Konzert gewiss nicht nein gesagt.