Bad Wörishofen

Kaum jemand kennt St. Justina Bad Wörishofen so gut wie Josef Huber

Plus Nach 22 Jahren geht Mesner Josef Huber in den Ruhestand. Sein Nachfolger in Bad Wörishofens Kirche St. Justina wird am heutigen Samstag vorgestellt.

Von Bernhard Ledermann

Die Bad Wörishofer Stadtpfarrei St. Justina bekommt einen neuen hauptamtlichen Mesner. Über 22 Jahre lang bekleidete Josef Huber dieses Amt. Nun geht er in den Ruhestand.

Die Pfarrei ist froh, dass sie einen Nachfolger gefunden hat. Denn nicht nur bei Pfarrern, Mitarbeitern in der Pastoral oder Kirchenmusikern ist die Personaldecke dünn. Auch an Mesnernachwuchs mangelt es den Kirchen in Deutschland. Dabei ist das Amt des Mesners eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit. „Für mich war es die optimale Mischung“, sagt Josef Huber über seinen langjährigen Dienst und erklärt gleich, was ein Mesner alles zu tun hat: man sei Hausmeister für die Kirche und das Pfarrhaus, Gartenpfleger im großen Wörishofer Pfarrgarten, Handwerker, der kleinere Reparaturen in Kirche und Pfarrhaus übernehme und selbstverständlich für die Liturgie und die Gottesdienste zuständig.

