Bad Wörishofen

11:58 Uhr

Kein Ja mehr zu Geschäften mit Atomstrom und Kohle in Bad Wörishofen

Das einstmals leistungsstärkste Atomkraftwerk Deutschlands im schwäbischen Gundremmingen wurde zum Jahreswechsel abgeschaltet. Stadtratsfraktionen in Bad Wörishofen wollen auch die Kohle aus dem Stromgeschäft verbannen.

Plus Grüne, ÖDP und SPD machen Druck auf die Stadtwerke Bad Wörishofen. Es geht um nichts weniger als um die Zustimmung zu den künftigen Wirtschaftsplänen.

Von Markus Heinrich

Das einst leistungsstärkste deutsche Kernkraftwerk im schwäbischen Gundremmingen ging zum Jahreswechsel vom Netz. Die Grünen in Bad Wörishofen würden dem Atomstrom – und dem Strom aus Kohle – am liebsten gleich ganz den Stecker ziehen, zumindest vor der eigenen Haustür. Man werde den Stadtwerken keinen weiteren Wirtschaftsplan mehr genehmigen, der Geschäfte mit Atomstrom oder Strom aus Kohle vorsieht, kündigte Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl an, auch im Namen von ÖDP und SPD.

