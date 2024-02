Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Kein Platz für Geflüchtete in anderen Orten: Was bedeutet das für Bad Wörishofen?

Plus Das Landratsamt erklärt, wie es nach den Hängepartien in Tussenhausen und Türkheim weitergeht. Denn es kommen weiterhin Flüchtlinge im Unterallgäu an.

Von Markus Heinrich

Der Landkreis Unterallgäu muss Geflüchtete unterbringen, doch der Platz dafür fehlt. Die Thermohalle in Tussenhausen kann nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht belegt werden, in Türkheim dauert die Standortsuche weiter an. Was bedeutet das für Bad Wörishofen, wo bislang am meisten Geflüchtete untergebracht wurden? Das Landratsamt gibt Antworten.

In Bad Wörishofen betreibt das Landratsamt Unterallgäu derzeit neun Unterkünfte. "Insgesamt sind dort 700 Flüchtlinge untergebracht", berichtet Behördensprecherin Eva Büchele. Im Herbst war oft die Rede davon, dass immer mehr Geflüchtete im Landkreis Unterallgäu ankommen und untergebracht werden müssen. Für Bad Wörishofen lässt sich das aber so nicht zeigen. "In Bad Wörishofen ist die Zahl der Flüchtlinge in den letzten beiden Monaten kaum gestiegen", teilt Büchele mit. Das habe mehrere Gründe.

