Keine Gleichberechtigung bei Straßennamen in Bad Wörishofen

Plus Wer in Bad Wörishofen nach Frauennamen auf Straßenschildern sucht, wird nicht oft fündig. Dass hier Nachholbedarf besteht, zeigt die Debatte um das neue Wohnquartier auf dem Schwermer-Areal.

Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern – im Bad Wörishofer Straßennetz gibt es sie nicht. Tatsächlich sucht man Frauennamen auf den Straßenschildern der Kneippstadt fast vergeblich. Fast hätte die Männerdomäne auch bei der Namensvergabe für Bad Wörishofens neues Wohnquartier Bestand gehabt.