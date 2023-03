Kind in Bad Wörishofen von Auto angefahren – der Fahrer flüchtet

In Bad Wörishofen hat ein Auto das Rad eines Zwölfjährigen erfasst. Die Polizei sucht nun nach dem Wagen, denn der Fahrer ergriff die Flucht.

In Bad Wörishofen wurde am Dienstagnachmittag ein Kind angefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Zwölfjährige mit seinem Fahrrad im Kreisverkehr an der Kirchdorfer Straße unterwegs. Dort habe ein schwarzer Audi A6 mit Pfaffenhofener Kennzeichen (PAF) den Hinterreifen des Fahrrades getroffen. Der Junge stürzte als Folge vom Rad. Er habe über Schmerzen an der Hüfte geklagt, teilt die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall in Bad Wörishofen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der bislang unbekannte Verursacher des Unfalls hielt nicht an, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach dem Wagen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. Ermittelt wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einer fahrlässigen Körperverletzung. (mz)