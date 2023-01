Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Kinder lassen Sebastian Kneipp hochleben

Plus Der Sebastianstag in Bad Wörishofen stellt Kneipps Lehre mit Musik, Tanz und Akrobatik in den Mittelpunkt. Bürgermeister Welzel wirbt für einen Weltrekordversuch.

Von Maria Schmid

Er war römischer Soldat, lebte im 4. Jahrhundert im heutigen Italien und wurde ein großer Heiliger: Sebastian. In Bad Wörishofen denkt man beim Namen Sebastian aber vor allem an den großen Wohltäter Kneipp. Kinder der Stadt feierten seinen Namenstag mit einem großen und bunten Fest im voll besetzten Kursaal.

