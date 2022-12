Kinder leiden unter Leistungsdruck: Weniger Fehltage durch Kneippen?

Mit der Berliner Charité hat der Kneipp-Bund Bad Wörishofen eine Forschungsstudie gestartet. Kindergartenkinder leiden immer mehr unter steigendem Leistungsdruck.

Ist es möglich, durch regelmäßige Kneippanwendungen die Krankentage bei Kitakindern zu verringern? Gemeinsam mit dem in Bad Wörishofen ansässigen Kneipp-Bund beschäftigt sich mit dieser Frage das Forschungsteam „Integrative Medizin in der Kinderheilkunde“ der Charité – Universitätsmedizin Berlin“ gemeinsam mit der Krankenkasse BKK VBU in einem gemeinsamen Modellprojekt „Integration eines Kneippschen Gesundheitskonzeptes in Kindertagesstätten“ in Berlin und Umland.

Kitas schwören auf das Konzept nach Kneipp als gesundheitsfördernde Maßnahme

Seit Jahrzehnten schwören einige Kindertagesstätten auf das Konzept der Hydrotherapie nach Kneipp als gesundheitsfördernde Maßnahme, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun sollen neben positiven Erfahrungsberichten wissenschaftlich belastbare Daten gesammelt werden, inwieweit die Durchführung eines Kneipp-Gesundheitskonzepts in der Kita bei Kindern zur Prävention von Atemwegsinfekten und Stärkung der Resilienz und allgemeiner Lebensqualität beitragen kann.

Im Rahmen einer gemeinsamen wissenschaftlichen Beobachtungsstudie mit 240 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren wird in Berliner Kitas das Kneipp-Konzept in den Kita-Alltag integriert. Dabei sollen die Effekte insbesondere der Wasseranwendungen auf Infektanfälligkeit, Stressempfinden, Lebensqualität und Stimmung bei den Klein- und Vorschulkindern wissenschaftlich untersucht werden. Erste Ergebnisse sind Ende 2024 zu erwarten. Interessierte Kitas aus Berlin und dem Umland können sich für eine Teilnahme bewerben.

„Wir stellen bereits bei kleineren Kindern eine zunehmende Belastungssituation fest – hervorgerufen durch steigenden Leistungsdruck, Stress oder Bewegungsmangel. Das hat Folgen für die allgemeine Lebensqualität und Gesundheit der Kinder – vor allem aber wirkt es sich ungünstig auf den späteren Lebensverlauf und die Gesundheit im Erwachsenenalter aus“, erläutert Dr. Sarah B. Blakeslee. Die Gesundheitswissenschaftlerin führt die Studie seitens der Charité durch. „Es gibt Hinweise aus den Kneipp- Kitas, dass Kinder dort durch das Kneipp-Gesundheitskonzept weniger Infekte bekommen. Ob dies wirklich so ist, werden wir in dieser Studie wissenschaftlich untersuchen“, so Blakeslee weiter.

Der Kneipp-Bund mit Sitz in Bad Wörishofen ist die größte private deutsche Gesundheitsorganisation

Nach Anfang der Studie im September werden drei bis vier verschiedene Berliner Kitas ein ganzheitliches Kneipp-Gesundheitskonzept nach den Richtlinien des Kneipp-Bunds einführen, in dessen Rahmen eine freie, tägliche Auswahl an gesundheitsfördernden Maßnahmen aus den fünf Elementen nach Kneipp praktiziert wird, die in den regulären Kita-Betrieb eingebettet sind.

Eine Kontrollgruppe durchläuft den regulären Kita-Betrieb ohne Kneippsche Anwendungen und führt erst nach Abschluss der wissenschaftlichen Begleitstudie das Kneipp-Konzept ein. Nach Abschluss der Studie werden die krankheitsbedingten Kita-Fehltage und hieraus abgeleitete Infektionsanfälligkeit der Kinder in den Kneipp-Kitas mit denen in der Kontrollgruppe verglichen.

„Ob Wassertreten, Armbäder oder Güsse – Kinder lieben Wasser und haben Spaß am Kneippen! Gerade die Herbst- und Winterzeit in der Kita ist immer von zahlreichen Infekten geprägt. Mit den Wasseranwendungen führen wir die Kinder ganz spielerisch an einen gesunden Lebensstil und hoffen, dass wir mit positiven Projektergebnissen auch viele weitere Kitas von dem Konzept überzeugen können“, fasst Thomas Hilzensauer, Bundesgeschäftsführer des Kneipp-Bundes mit Sitz in Bad Wörishofen zusammen.

Der Kneipp-Bund ist mit seinen insgesamt rund 1200 Kneipp-Vereinen, zertifizierten Einrichtungen und Fachverbänden die größte private deutsche Gesundheitsorganisation.