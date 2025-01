Kinder und Eltern begeistert: Großes Theater rund um Pfarrer Kneipp im Kurhaus

„Einfach Spitze, dass du da bist“, sangen die Kinder zu Beginn der Gottesdienstfeier anlässlich des Sebastianstages in der Pfarrkirche von St. Justina. Dies hätte Pfarrer Kneipp wohl auch selbst gesagt, wenn er die vielen Kinder in seiner Kirche gesehen hätte. Denn auch für ihn war sein Namenstag immer etwas Besonderes, an dem die Kinder in der damaligen Kinderheilstätte ihm stets etwas vorgespielt hatten. Noch mehr gefreut hätte er sich allerdings, wenn zum Gottesdienst zu seinen Ehren wenigstens auch einige Kneippstädter, die ihm so viel zu verdanken haben, den Weg nach St. Justina gefunden hätten. Pfarrer Andreas Hartmann, Rebecca Reisse und Gabi Dressel, die Religionslehrerin der Schule, gestalteten diesen nicht nur kindgerecht, sondern auch informativ. Tradition hat, und auch das geht auf Sebastian Kneipp selbst zurück, anschließend die Sebastiansbrotzeit in der Schule.

