Bad Wörishofen

Kinder und Personal geschlagen: Fall in Wörishofen löst strenge Kita-Regeln aus

In Kitas geht es um ein möglichst friedliches Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Kindern, Personal und auch Eltern. In Bad Wörishofen können besonders große Regelverstöße künftig strenger geahndet werden.

Plus In Bad Wörishofen können Kita-Kinder künftig ausgeschlossen werden, auch wenn sich ihre Eltern danebenbenehmen. Kita-Leiterinnen geben Einblick in ihren Alltag.

Von Helmut Bader

Aufhorchen ließ kürzlich ein Beschluss des Bad Wörishofer Stadtrates für die Kitas. Darin wurde festgelegt, dass in den städtischen Kindergarteneinrichtungen Buben und Mädchen, wenn sie keinerlei Bereitschaft zur Integration zeigen oder für andere Kinder nicht mehr zumutbar sind, künftig auch ausgeschlossen werden können. Auch das Verhalten von Eltern kann nun zum Ausschluss der Kinder führen. Wie sich zeigt, gibt es für die Maßnahme triftige Gründe.

"Das war ein ausdrücklicher Wunsch der Kita-Leitungen", berichtete Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) im Stadtrat. Es gehe dabei "um die ganz schweren Fälle" und es sei das letzte Mittel, betonte Welzel. Recherchen unserer Redaktion ergaben zwischenzeitlich, dass der letzte Anlass dafür offenbar ein besonders eklatanter Fall in einer Bad Wörishofer Kita war.

