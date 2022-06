Bad Wörishofen

Kinder verschaffen Sebastian Kneipp den großen Auftritt

Plus Bad Wörishofen feiert den großen Wohltäter der Stadt heuer gleich doppelt. Mittendrin sind die Kinder um Autorin Thessy Glonner und Ursula Glanz, die ein eigens verfasstes Theaterstück auf die Bühne bringen.

Von Maria Schmid

„Frater Reile!“, schallt es aus dem Zimmer. „Ja, Herr Pfarrer Kneipp?“ Dann wieder Kneipp, wie man ihn aus den vielen Berichten kennt: „Fangen wir an, schicken Sie mir den ersten Patienten herein.“ Allein die Stimme klingt für den gestandenen und auch mal brummigen Pfarrer etwas kindlich. Kein Wunder, denn hier entsteht ein besonderes Projekt zum nächsten Kneippjubiläum – umgesetzt von Kindern. So beginnt die humorvolle „Sprechstunde bei Pfarrer Kneipp“, ein Sing- und Theaterspiel der Bad Wörishofer Autorin Thessy Glonner. Ursula Glanz, Lehrkraft an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen hat es mit ihren Schülerinnen und Schülern der Klassen 2b und 4b einstudiert. Aufgeführt werden sollte es bereits am 20. Januar 2021, dann im Januar dieses Jahres. Corona bestimmte die Absagen. Der neue Termin steht jetzt fest: Freitag, 1. Juli, um 10 Uhr im Kurhaus. Geprobt wurde erstmals im Rathaus. Zuvor hatten die Kinder in der Schule geübt. Felix König spielt den Kneipp, Thilo Marion gibt Bonifaz Reile. Den Text können sie schon perfekt.

