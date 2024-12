Kinderbetreuung und Personalsituation beschäftigen die Bürger

54 Familien stehen derzeit auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz in Bad Wörishofen. Diese Zahl nannte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Auch die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule sei „brechend voll“, hieß es. Lösungen seien in Sicht, signalisierte Welzel bei der Bürgerversammlung in der Gartenstadt. Dort ging es auch um Sicherheit im Ostpark und die Personalsituation im Rathaus.

