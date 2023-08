Kinderreporter haben viel Spaß in Bad Wörishofen

Wie arbeitet eine Tageszeitung? Das durften Buben und Mädchen mit Mehrgenerationenhaus und Kreisjugendring einmal selbst in Bad Wörishofen ausprobieren.

Viel Spaß hatten auch heuer wieder die jungen Reporterinnen und Reporter der Ferienfreizeit des Kreisjugendringes in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Wörishofen. Das Mehrgenerationenhaus (MGH) hatte die 35 Mädchen und Buben mit ihren Betreuerinnen und Betreuern unter der Leitung von Christine Tornow eingeladen.

MGH-Koordinatorin Barbara Knoll, einst selbst Redakteurin der Mindelheimer Zeitung, erklärte ihnen zuerst, wie eine Zeitung aufgebaut ist und gemacht wird. Die Kinder zeigten sich sehr interessiert und stellten auch viele Fragen. Dann zogen sie in Gruppen los, um Einheimische und Kurgäste zu befragen, was ihnen an der Kneippstadt besonders gut gefalle.

Was die Kinderreporter in Bad Wörishofen erfahren haben

Der Kurpark und die Kurkonzerte im Freien wurden immer wieder hervorgehoben wie natürlich auch die Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp an sich und die schönen, ebenen Wanderwege rund um die Stadt. Die Erfahrungen der Kinder waren dabei durchaus unterschiedlich. „Manche Leute waren schon sehr komisch, wollten nicht mit uns sprechen“, berichtete ein Achtjähriger nach seiner Rückkehr etwas enttäuscht. "Wir bekamen von einer Geschäftsfrau sogar etwas geschenkt“, erzählte hingegen ein Mädchen.

Die Frage, ob sie denn später vielleicht einmal Redakteur werden wollen, beantworteten nur wenige mit ja. Hoch im Kurs standen da eher die Berufe Profifußballer, Pferdewirtin, Bauarbeiter sowie Erzieher und Lehrerin. Solch eine Interviewtour machte auch hungrig und so stärkten sich die Jungreporter abschließend im MGH noch mit Pizza und Eis.

