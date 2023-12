Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Kirchdorfer Musikanten sorgen für Weihnachtsstimmung

Plus Das Jahreskonzert der Kirchdorfer Musikanten im Kursaal von Bad Wörishofen war ein Höhepunkt im Konzertkalender.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Ein Jahreskonzert ist für jede Musikkapelle, für jedes Blasorchester ein Höhepunkt. Die Musikerinnen und Musiker mit ihren Dirigentinnen und Dirigenten sind das ganze Jahr über in ihren Gemeinden zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen zum Einsatz bereit, sei es zu kirchlichen oder vielen anderen Anlässen, heiter, ernst, feierlich und natürlich auch sehr unterhaltsam. Bei einem Jahreskonzert sind alle gemeinsam bereit, zu zeigen, dass sie auch ernste, klassische Werke mit großem musikalischem Können und mit Leidenschaft spielen können. Das bewies auch in diesem Jahr wieder das Blasorchester, die Kirchdorfer Musikanten, unter der bewährten Leitung von Andreas Seger im Kursaal von Bad Wörishofen.

Das Entree des von Theresa Reuther moderierten Konzertes war keine Fanfare sondern die Ouvertüre zur Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauß Sohn, in dem die Arie der Pascha-Tochter Saffi wunderbar tragend von Michaela Lang an der Oboe herausgehoben wurde: „O habet acht, habet acht vor den Kindern der Nacht!“ Es war nicht das einzige Solo an diesem Konzertabend. Das Hauptthema des Programmes war der Tanz, ob der temperamentvolle spanische Paso Doble, der Tanz mit den Walen oder die Morisken-Tänze der Renaissance, die Vielfalt war unerschöpflich. Und das alles auf höchstem Niveau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen