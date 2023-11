Bad Wörishofen

Kirchturm gesperrt: Wahrzeichen der Gartenstadt ist vom Abriss bedroht

Plus Der Kirchturm von St. Ulrich in Bad Wörishofen hat statische Probleme. Nun geht es um die Zukunft des weithin sichtbaren Bauwerks.

Von Markus Heinrich

Paukenschlag in Bad Wörishofens Gartenstadt: Der Kirchturm von St. Ulrich ist im Ulrichsjahr des Bistums vom Abriss bedroht. Probleme mit der Bausubstanz sind der Grund dafür. Die Pfarrgemeinde hat den Turm bereits gesperrt und das Gelände rundherum gesichert.

Die Pfarrkirche in der Gartenstadt sei ähnlich gebaut wie die damalige Eishalle in Bad Reichenhall, berichtet Kirchenpfleger Wolfgang Bader. 2006 stürzte nach starken Schneefällen das Dach der Reichenhaller Eishalle ein, 15 Menschen starben. In der Folge wurden zahlreiche öffentliche Gebäude geprüft. Auch die Pfarrkirche St. Ulrich in Bad Wörishofen müsse seither regelmäßig auf ihre Standsicherheit überprüft werden, erläuterte Bader am Dienstagabend bei der Bürgerversammlung in der Gartenstadt. Auf dem Weg dahin sahen die Bürgerinnen und Bürger bereits das Ergebnis der neuesten Überprüfung.

