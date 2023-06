Bad Wörishofen

Klare Botschaften beim Unterallgäuer Kindersingen in Bad Wörishofen

Die Maria-Ward-Realschule aus Mindelheim stellte mit ihrem Unterstufenchor den größten Chor beim Unterallgäuer Kindersingen in Bad Wörishofen.

Plus Unterallgäuer Kinderchöre zeigen in Bad Wörishofen, dass Singen nicht nur eine schöne Freizeitbeschäftigung ist, sondern auch Mut machen kann.

Von Maria Schmid

„Singen macht Spaß, singen tut gut, ja, singen macht munter und Singen macht Mut!“ Mit diesem Lied von Uli Führe setzten die sechs Chöre aus dem Unterallgäu einen großartigen Schlusspunkt hinter das Unterallgäuer Kindersingen im Kursaal von Bad Wörishofen. Das Lied hätte auch das Motto dieses bezaubernden Konzerts sein können.

Der Sunray-Chor Dietershofen mit Chorleiterin Margarete Eisenbarth, die Theodor-Heuss-Schule Memmingen mit den Klassen 1a und 3b mit Sylivia Schwarz und Ulrike Oberrieder, die Grundschule Boos mit Walter Kößler, der Grundschulchor Tussenhausen mit Maria Keßler-Rothdach, die Wörishofer Kneippspatzen mit Anna Schmid, die Maria-Ward-Realschule aus Mindelheim mit Andrea Lux: Das Unterallgäuer Kindersingen bot einen unterhaltsamen Ausschnitt dessen, was im Unterallgäu für Kinder möglich ist, die gerne singen. Sie zeigten gemeinsam mit ihren Chorleiterinnen und Chorleitern, dass sie so richtig viel Spaß am Singen hatten.

