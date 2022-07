Klimaschutz erfordert Krafteinsatz

Nächster Baustein für die Klimaschule Bad Wörishofen. Diesmal war Muskelkraft gefordert. Die Schülerinnen und Schüler der FOS13 traten in die Pedale.

Klima macht Schule – unter dieser Maßgabe wollen Fachoberschule und Berufsoberschule das Thema Klimaschutz fest im Unterricht verankern. Dabei kamen die Schülerinnen und Schüler diesmal ziemlich ins Schwitzen.

FOS und BOS sind seit dem Schuljahr 2021/2022 zusammen mit der Berufsschule Mindelheim Mitglied im Netz der Klimaschulen. Die FOS13 wird dabei an die Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens herangeführt. Im Energiedorf der Berufsschule Mindelheim ging es ans Eingemachte. Berufsschullehrer Karl Geller lud die Teilnehmer dazu ein, auf dem Hometrainer selbst den Strom für verschiedene Elektrogeräte zu erzeugen oder für ausreichend Beleuchtung zu sorgen.

Schnell wird klar, wie viel Energie im Alltag sinnlos verschwendet wird

So wurde den Seminaristen schnell klar, wie viel Energie im Alltag beim Verbrauch von Warmwasser, bei Beleuchtung leerer (oder schon heller) Räume sowie bei nicht genutzten Geräten verschwendet werden. Schnell wurde klar: ohne Verhaltensänderung geht es nicht. Das gilt auch im Verkehr. Eine Autofahrt für eine Kurzstrecke, etwa zum Bäcker oder zur Schule, verbrauche so viel Energie wie 20 bis 40 Stunden Fahrradfahren mit 50 Wattstunden, haben die Schülerinnen und Schüler berechnet. Klimaschutzexperte Hans-Jörg Barth vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu erläuterte in einer zweiten Exkursion nach Kempten, welche großen Anstrengungen noch nötig sind, um von fossiler Energie wegzukommen. Wasserkraft, wie im besuchten Illerkraftwerk, könne nur ein Baustein sein. (mz)

